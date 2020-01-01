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Стоимость доставки: 500 рублей
Ключ для спиц ниппельный KL-9726A универсальный
Артикул: 230117
100 рублей
Товар есть в наличии
Условия доставки
Вариант 1: Курьером
Доставка курьером производится в пределах КАД, за КАД по тарифу 30 р./км.
Стоимость доставки: 500 рублей
Описание Ключ для спиц ниппельный KL-9726A универсальный
Ключ для спиц ниппельный KL-9726A О-образный для затяжки спиц 10/11/12/13/14/15G, материал сталь
Характеристики Ключ для спиц ниппельный KL-9726A универсальный
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Бренд (Фирма)
|Kenli
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Вес
|0, 065 кг.
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Материал
|Сталь
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