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Ключ для спиц ниппельный KL-9726A универсальный

Артикул: 230117
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100 рублей

Товар есть в наличии

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Условия доставки

Вариант 1: Курьером

Доставка курьером производится в пределах КАД, за КАД по тарифу 30 р./км.


Стоимость доставки: 500 рублей

Описание Ключ для спиц ниппельный KL-9726A универсальный

Ключ для спиц ниппельный KL-9726A О-образный для затяжки спиц 10/11/12/13/14/15G, материал сталь

Характеристики Ключ для спиц ниппельный KL-9726A универсальный

Бренд (Фирма)

 Kenli

Вес

 0, 065 кг.

Материал

 Сталь

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